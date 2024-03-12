Для Taurus нужны самолеты

Для начала, какая бы это ни была мощная ракета, самостоятельно до Крымского моста или другой предназначенной цели она не доберется, надо самолет-носитель для ее запуска. А в том и проблема, что у нас бомбардировщиков под Taurus нет.

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Те же Су-24М, как оказалось, пришлось отдельно "прошивать" и под британские Storm Shadow, и под французские Scalp-EG. Соответственно, под Taurus придется тоже отдельно адаптировать.

Снять Су-24М с боевой работы и отправить их на адаптацию под Taurus – это роскошь, которая возможна для нас только в одном случае – когда французы таки удовлетворят наш запрос на передачу специализированных ударных самолетов Mirage 2000D. Они создавались как штатные носители тех же SCALP и заодно управляемых авиабомб AASM Hammer.

Французы что-то пока не спешат хотя бы ответить публично согласием на наш запрос об ударных Mirage. В их прессе звучат до боли знакомые аргументы, что, мол, под эти самолеты пилотов учить долго, инфраструктура стоит дорого, и вообще "не ко времени". Но что-то пока не наблюдается медийной кампании под условным названием "Макрон, дай Mirage".

Хотя, если брать по текущим приоритетам, то Mirage 2000D для нас могут быть сейчас даже важнее, чем Taurus.

К слову, у самих немцев носителями Taurus выступают соответствующие модификации Eurofighter и все еще имеющиеся в строю ударные Tornado.

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В различных источниках заявляется также, что в теории носителями Taurus могут быть шведские JAS 39 Gripen. Тем более, что шведы обещали решить вопрос по Gripen после вступления в НАТО, которое уже состоялось. Но здесь надо быть осторожными с оценками. В открытом доступе есть данные об успешных испытательных полетах Gripen с подвешенными Taurus, но нет данных о выполненных пусках крылатых ракет из этих самолетов.

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Еще один слишком специфический момент в этой истории – а кто вообще решил, что Taurus подходят для поражения Крымского моста?

Нюанс именно в том, что Taurus снаряжены так называемыми проникающими боевыми частями, которые работают по такой схеме: сначала внешнюю оболочку объекта пробивает пенетратор, а уже в проделанную дыру "вваливается" боеголовка со взрывчаткой. Ракеты с такими БЧ хороши для поражения именно заглубленных целей типа бункеров, командных пунктов ну или промышленных объектов в конце концов.

Попытка теми же Storm Shadow выбить Чонгарский железнодорожный мост (длиной всего до 1 километра) летом прошлого года завершилась, мягко говоря, не достижением целей удара, то есть мост уничтожить не удалось.

Еще момент, который надо учесть в сравнительных характеристиках Шольца, особенно когда говорится о том, что Великобритания и Франция как-то смелее дали дальнобойные крылатые ракеты. Дело в том, что у французов и британцев есть более мощное дальнобойное оружие, чем переданные нам Storm Shadow и SCALP-EG. Зато у Германии Taurus – это единственный имеющийся дальнобойный инструмент.

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В теории Германию должен был бы надежно защищать "ядерный щит" США в виде 20 тактических ядерных авиабомб типа B61-12 на авиабазе "Бюхель".

Но кто захочет, тот сам найдет в открытом доступе информацию о том, насколько печально затянулась у американцев модернизация этих ядерных бомб. Получается, что "ядерного зонтика", который должен был бы лежать на своем месте, пока у Шольца нет. А разные добрые люди в Германии уже греют тему, что, мол, им и так не надо "атомваффен".

Все выше приведенное отнюдь не означает, что нам не надо просить у немцев Taurus. Возможно, это был бы хороший инструмент для деклассирования российской авиации в Крыму. Просто надо понимать, что на пути к реализации этого желания лежит значительно более широкий набор факторов, чем принято было считать.