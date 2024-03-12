Для Taurus потрібні літаки

Для початку, яка б це не була потужна ракета, самостійно до Кримського мосту або іншої призначеної цілі вона не добереться, треба літак-носій для її запуску. А в тому і проблема, що у нас бомбардувальників під Taurus нема.

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Ті самі Су-24М, як виявилось, довелось окремо "прошивати" і під британські Storm Shadow, і під французькі Scalp-EG. Відповідно, під Taurus доведеться теж окремо адаптувати.

Зняти Су-24М з бойової роботи та відправити їх на адаптацію під Taurus – це розкіш, яка можлива для нас лише в одному випадку – коли французи таки задовольнять наш запит на передачу спеціалізованих ударних літаків Mirage 2000D. Вони створювались як штатні носії тих самих SCALP і заодно керованих авіабомб AASM Hammer.

Французи щось поки що не поспішають хоча б відповісти публічно згодою на наш запит про ударні Mirage. У їхній пресі звучать до болю знайомі аргументи, що, мовляв, під ці літаки пілотів вчити довго, інфраструктура коштує дорого, і взагалі "не на часі". Але щось поки не спостерігається медійної кампанії під умовною назвою "Макрон, дай Mirage".

Хоча, якщо брати за поточними пріоритетами, то Mirage 2000D для нас можуть бути зараз навіть важливіші, аніж Taurus.

До слова, у самих німців носіями Taurus виступають відповідні модифікації Eurofighter та все ще наявні в строю ударні Tornado.

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У різних джерелах заявляється також, що в теорії носіями Taurus можуть бути шведські JAS 39 Gripen. Тим більш, що шведи обіцяли розв'язати питання по Gripen після вступу до НАТО, який уже відбувся. Але тут треба бути обережними з оцінками. У відкритому доступі є дані про успішні випробувальні польоти Gripen з підвішеними Taurus, але нема даних про виконані пуски крилатих ракет з цих літаків.

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Ще один занадто специфічний момент в цій історії – а хто взагалі вирішив, що Taurus підходять для ураження Кримського мосту?

Нюанс саме в тому, що Taurus споряджені так званими проникаючими бойовими часинами, котрі працюють за такою схемою: спочатку зовнішню оболонку об'єкта пробиває пенетратор, а уже в пророблену дірку "ввалюється" боєголовка з вибухівкою. Ракети з такими БЧ гарні для ураження саме заглиблених цілей типу бункерів, командних пунктів ну або промислових об'єктів врешті-решт.

Спроба тими самими Storm Shadow вибити Чонгарський залізничний міст (довжиною всього до 1 кілометра) влітку минулого року завершилась, м'яко кажучи, не досягненням цілей удару, тобто міст знищити не вдалось.

Ще момент, який треба врахувати у порівняльних характеристиках Шольца, особливо коли мовиться про те, що Велика Британія і Франція якось сміливіше дали далекобійні крилаті ракети. Річ у тім, що у французів та британців є потужніша далекобійна зброя, аніж передані нам Storm Shadow та SCALP-EG. Натомість у Німеччини Taurus – це єдиний наявний далекобійний інструмент.

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У теорії Німеччину мав би надійно захищати "ядерний щит" США у вигляді 20 тактичних ядерних авіабомб типу B61-12 на авіабазі "Бюхель".

Але хто захоче, той сам знайде у відкритому доступі інформацію про те, наскільки сумно затягнулася в американців модернізація цих ядерних бомб. Виходить, що "ядерної парасольки", яка б мала лежати на своєму місці, наразі у Шольца нема. А різні добрі люди в Німеччині уже гріють тему, що, мовляв, їм і так не треба "атомваффен".

Усе вище наведене аж ніяк не означає, що нам не треба просити в німців Taurus. Можливо, це був би гарний інструмент для декласування російської авіації в Криму. Просто треба розуміти, що на шляху до реалізації цього бажання лежить значно ширший набір факторів, аніж заведено було вважати.