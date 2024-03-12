Для Taurus потрібні літаки
Для початку, яка б це не була потужна ракета, самостійно до Кримського мосту або іншої призначеної цілі вона не добереться, треба літак-носій для її запуску. А в тому і проблема, що у нас бомбардувальників під Taurus нема.
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Ті самі Су-24М, як виявилось, довелось окремо "прошивати" і під британські Storm Shadow, і під французькі Scalp-EG. Відповідно, під Taurus доведеться теж окремо адаптувати.
Зняти Су-24М з бойової роботи та відправити їх на адаптацію під Taurus – це розкіш, яка можлива для нас лише в одному випадку – коли французи таки задовольнять наш запит на передачу спеціалізованих ударних літаків Mirage 2000D. Вони створювались як штатні носії тих самих SCALP і заодно керованих авіабомб AASM Hammer.
Французи щось поки що не поспішають хоча б відповісти публічно згодою на наш запит про ударні Mirage. У їхній пресі звучать до болю знайомі аргументи, що, мовляв, під ці літаки пілотів вчити довго, інфраструктура коштує дорого, і взагалі "не на часі". Але щось поки не спостерігається медійної кампанії під умовною назвою "Макрон, дай Mirage".
До слова, у самих німців носіями Taurus виступають відповідні модифікації Eurofighter та все ще наявні в строю ударні Tornado.
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У різних джерелах заявляється також, що в теорії носіями Taurus можуть бути шведські JAS 39 Gripen. Тим більш, що шведи обіцяли розв'язати питання по Gripen після вступу до НАТО, який уже відбувся. Але тут треба бути обережними з оцінками. У відкритому доступі є дані про успішні випробувальні польоти Gripen з підвішеними Taurus, але нема даних про виконані пуски крилатих ракет з цих літаків.
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Ще один занадто специфічний момент в цій історії – а хто взагалі вирішив, що Taurus підходять для ураження Кримського мосту?
Нюанс саме в тому, що Taurus споряджені так званими проникаючими бойовими часинами, котрі працюють за такою схемою: спочатку зовнішню оболонку об'єкта пробиває пенетратор, а уже в пророблену дірку "ввалюється" боєголовка з вибухівкою. Ракети з такими БЧ гарні для ураження саме заглиблених цілей типу бункерів, командних пунктів ну або промислових об'єктів врешті-решт.
Спроба тими самими Storm Shadow вибити Чонгарський залізничний міст (довжиною всього до 1 кілометра) влітку минулого року завершилась, м'яко кажучи, не досягненням цілей удару, тобто міст знищити не вдалось.
Ще момент, який треба врахувати у порівняльних характеристиках Шольца, особливо коли мовиться про те, що Велика Британія і Франція якось сміливіше дали далекобійні крилаті ракети. Річ у тім, що у французів та британців є потужніша далекобійна зброя, аніж передані нам Storm Shadow та SCALP-EG. Натомість у Німеччини Taurus – це єдиний наявний далекобійний інструмент.
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У теорії Німеччину мав би надійно захищати "ядерний щит" США у вигляді 20 тактичних ядерних авіабомб типу B61-12 на авіабазі "Бюхель".
Але хто захоче, той сам знайде у відкритому доступі інформацію про те, наскільки сумно затягнулася в американців модернізація цих ядерних бомб. Виходить, що "ядерної парасольки", яка б мала лежати на своєму місці, наразі у Шольца нема. А різні добрі люди в Німеччині уже гріють тему, що, мовляв, їм і так не треба "атомваффен".
Усе вище наведене аж ніяк не означає, що нам не треба просити в німців Taurus. Можливо, це був би гарний інструмент для декласування російської авіації в Криму. Просто треба розуміти, що на шляху до реалізації цього бажання лежить значно ширший набір факторів, аніж заведено було вважати.