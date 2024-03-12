Росіяни створюють умови для захоплення Часового Яру

Не менш важливими, але все ж таки дещо другорядними, поки що залишаються лінія 0532 Мар'їнка – Вугледар і Запорізька область із Роботинським виступом.

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Що ж до Часового Яру – то це не тільки транспортний вузол у районі та вихід на Костянтинівку, а й домінантна висота. Домінантна у регіоні, а не окремо взятої локації.

Часів Яр розташований у зоні відповідальності угруповання військ "Південь". Станом на сьогодні УВ "Південь" становить:

особовий склад – близько 110 тисяч осіб;

танки – близько 400 одиниць;

ББМ – 1600 одиниць;

ствольна артилерія – 1150 одиниць;

РСЗВ – близько 300 одиниць.

Нині російські окупаційні війська створюють умови для більш інтенсивних наступальних дій на Часів Яр. У комплекс цих умов входять нижченаведені.

1. Захоплення села Богданівка для виходу на Калинівку, перерізання траси 0506 та створення тиску на Часів Яр із півночі. Тут залучені підрозділи 299-го та 331-го парашутно-десантних полків 98-ї повітряно-десантної дивізії.

2. Захоплення Івановського для оточення Часового Яру по 0504 з півдня та виходу на Ступочки. Тут основна ударна роль відведена 11 ОДШБр, а також 217 ПДП 98 ПДВ та 102 МСП 150 МСД 8-ї гвардійської загальновійськової армії Росії.

3. Захоплення Кліщіївки та Андріївки для створення буфера безпеки для південного флангу. Тут переважно оперують підрозділи 3-го армійського корпусу, зокрема 1008 та 1194 МСП ТрВ 6-ї мотострілецької дивізії.

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Крім залучених окупантами підрозділів 2-го і 3-го армійських корпусів і регулярної десантури, у цьому районі оперує Добровольчий штурмовий корпус (ДШК).

Коли очікувати на пік ворожого наступу

Далі поговорімо про локації. У районі Богданівки росіянам не вдається зачепитися за село. Максимум, що їм вдавалося, – зайти до його східної частини, звідки їх швидко вибивали. Сама собою Богданівка дуже непроста для захоплення та просування через складний ландшафт низини та ґрунтів.

В Іванівському – набагато складніше. Командуванню ПДВ важливо показати, що централізація управління дає свої плоди. Через це окупанти готові покласти всю бригаду, щоб захопити село. До того ж з Іванівського до Бахмута йде пряма траса 0504. Те, що росіяни за рік після окупації міста не змогли подолати півтора кілометра для захоплення села, – ганьба. Але факт залишається фактом: близько 30% села контролюють Сили оборони України, а на решті – гойдалка.

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Відбувається дуже жорсткий пресинг на Кліщіївку та Андріївку, але суттєвих успіхів окупанти поки що тут не мають.

Загалом процес каталізації наступу на Часів Яр безпосередньо залежить від захоплення вищезгаданих сіл. Також важливим фактором є і так званий виборчий процес у Росії. Після завершення "виборів" та проведення мобілізації в другій половині 2024 року очікується пік наступу на Часів Яр. До того росіяни мають 3 – 4 місяці для створення всіх потрібних умов для цього наступу.