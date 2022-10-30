"Голодный пиар": Россия уже предлагает заменить украинское зерно "своим"

В России после приостановки зерновой сделки выдали новое циничное заявление. Страна-агрессорка говорит, что готова заменить украинское зерно на мировом рынке своей продукцией. По всей вероятности, украденной из Украины.

Глава минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил, что Россия готова обеспечить мир продовольствием и доставить зерно в беднейшие страны. Якобы в ближайшие четыре месяца агрессор может бесплатно поставить до 500 тысяч тонн зерна.

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Воплощать это собираются с участием Турции. Патрушеву привиделось, будто зерновое соглашение усугубило проблемы стран, нуждающихся в зерне, потому что суда из Украины, преимущественно, направлялись через Европу.

Голодный пиар России и продовольственное оружие

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что обещанные 500 тысяч зерна, скорее всего, украдены из Украины. Он назвал это голодным пиаром, поскольку Россия блокирует в несколько раз больше продовольствия.

Голодный пиар… Разрушив зерновой коридор, Россия блокирует 2 миллиона тонн зерна для Алжира, Йемена, Вьетнама, Бангладеш и других.

– объяснил дипломат.

Президент США Джо Байден подчеркнул, что решение России приостановить участие в зерновом соглашении – возмутительное. Представитель Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон добавила, такой шаг является применением "продовольственного оружия"

Она отметила, что любые разговоры России о срыве соглашения являются заявлением о том, что люди во всем мире должны платить больше за еду или голодать.

Что этому предшествовало

В России 29 октября заявили, что прекращают участие в зерновом соглашении. Как повод взяли взрывы в Севастополе, в которых Москва обвиняет Украину и Великобританию.

Кулеба отметил, что Украина предупреждала планы России сорвать Черноморскую зерновую инициативу.

Президент Владимир Зеленский также отметил , что это не сегодняшнее решение. Россия начала заведомо обострять продовольственный кризис еще в сентябре, когда заблокировала движение судов с нашим продовольствием.

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