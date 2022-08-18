После взрывов в Бельбеке в оккупированном Севастополе зазвучала сирена
18 августа 2022 , 23:09Читати новину українською
Сегодня вечером раздались сильные взрывы на аэродроме в Бельбеке, с которого в 2014 году началась оккупация Крыма. В Севастополе объявили воздушную тревогу.
Так, после взрывов в Бельбеке во временно оккупированном Севастополе объявили воздушную тревогу – жители региона услышали сирены.
В Севастополе раздаются тревожные сирены
Жители Севастополя и близлежащих территорий не спят – на фоне мощных взрывов в Бельбеке в регионе включили сирены.
В частности, их можно четко услышать на видео, которые выкладывают в соцсети местные жители.
Взрывы и сирены в Бельбеке: смотрите видео
Звуки взрывов в Севастополе: смотрите видео