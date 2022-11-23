После взрывов в Харькове остановилось метро, а одну из станций Киева обесточило

Во время воздушной тревоги 23 ноября в некоторых регионах Украины раздались взрывы. Из-за ракетной атаки работа электротранспорта в Харькове полностью остановилась.

В результате попаданий в Киеве одна из станций метрополитена полностью обесточена. Столичное метро работает в ограниченном режиме, поскольку большое количество людей использует его в качестве укрытия, пишет 24 канал.

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Как будет работать столичное метро

Высадка пассажиров производится только на тех станциях, где нет большого скопления людей. Пассажиров просят следить за сообщениями на станциях по поводу изменений в работе метро.

Какая ситуация в Харькове

Во время воздушной тревоги метро не курсирует по наземным участкам.

В связи с отключением света в Харькове остановлен весь электротранспорт. В настоящее время людей эвакуируют из метрополитена. На маршруты наземного транспорта вывели дополнительные автобусы.