После заявлений Эрдогана Асад отправил артиллерию и танки в Алеппо

На передовую в провинции Алеппо режим Асада вводит военное подкрепление. На север Сирии перебрасывают артиллерию и танки.

По информации активистов Сирийской обсерватории по правам человека, подкрепление прибыло к линии фронта. С другой стороны на позициях и в полной боевой готовности находятся силы Сирийской национальной армии, которую контролирует и поддерживает Турция.

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Ополченцы получили артиллерию и танки Т-90. Стремительное развитие событий в Алеппо совпало с угрозами Турции начать военную операцию на севере и северо-востоке Сирии.

Обострение на севере Сирии

Командование турецких войск в Сирии приказало своим доверительным группировкам повысить готовность. Эти распоряжения появились после слов президента Турции Реджепа Эрдогана и его правительства о "неминуемой битве против террористов".

В то же время турецкие войска возобновили артиллерийский обстрел на подконтрольных курдам территориях. Снаряды попали в позиции, расположенные в селах Аль-Маликия и Калаат-эш-Шаварга. О жертвах в результате обстрела не сообщали.

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