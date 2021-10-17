После заявлений Эрдогана Асад отправил артиллерию и танки в Алеппо
Источник:SOHR
На передовую в провинции Алеппо режим Асада вводит военное подкрепление. На север Сирии перебрасывают артиллерию и танки.
По информации активистов Сирийской обсерватории по правам человека, подкрепление прибыло к линии фронта. С другой стороны на позициях и в полной боевой готовности находятся силы Сирийской национальной армии, которую контролирует и поддерживает Турция.
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Ополченцы получили артиллерию и танки Т-90. Стремительное развитие событий в Алеппо совпало с угрозами Турции начать военную операцию на севере и северо-востоке Сирии.
Обострение на севере Сирии
Командование турецких войск в Сирии приказало своим доверительным группировкам повысить готовность. Эти распоряжения появились после слов президента Турции Реджепа Эрдогана и его правительства о "неминуемой битве против террористов".
В то же время турецкие войска возобновили артиллерийский обстрел на подконтрольных курдам территориях. Снаряды попали в позиции, расположенные в селах Аль-Маликия и Калаат-эш-Шаварга. О жертвах в результате обстрела не сообщали.
Угрозы Турции относительно Сирии: что известно
- 15 октября Эрдоган заявил о возможных военных действиях Турции против курдских ополченцев на севере Сирии, которых поддерживают США.
- Заявление президента стало ответом на гибель двух турецких полицейских в результате нападения курдов из YPG.
- В конце октября 2021 года Эрдоган планирует встретиться с президентом США Джо Байденом на саммите G20 в Риме и обсудить этот вопрос.
- Затем турецкий лидер собирается посетить главу Кремля Владимира Путина.