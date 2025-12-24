Зеленский объяснил, что будет с мобилизацией и военным положением после подписания мирного соглашения
- Президент Владимир Зеленский заявил, что после подписания мирного соглашения мобилизацию могут отменить или трансформировать.
- Военное положение может оставаться через несколько месяцев после соглашения, а выборы состоятся в условиях безопасности.
Владимир Зеленский раскрыл содержание всех 20 пунктов базового документа об окончании войны. По словам президента, после заключения мирного соглашения мобилизацию могут отменить.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал.
Когда может окончиться мобилизация?
Владимир Зеленский объяснил, что при заключении соглашения мобилизацию в Украине можно трансформировать или вообще не проводить.
А может, делать частично и частично демобилизовать людей,
– добавил президент.
В то же время, по его словам, самое главное – это не потерять войско и не потерять позиции, ведь это может быть опасно для страны.
Зеленский также допустил, что военное положение может оставаться несколько месяцев после подписания соглашения, а президентские выборы состоятся в условиях безопасности. Тем временем парламентские и местные выборы следует обсуждать уже после отмены военного положения.
О чем еще идет речь в "мирном плане"?
Документ предусматривает, что США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5. Если Россия вторгнется в Украину – будет военный ответ и возобновление санкций. Россия также закрепит политику ненападения по отношению к Европе и Украине во всех необходимых законах.
Согласно проекту, Украина станет членом ЕС в определенное время и получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы.
Сейчас наиболее сложным остается 14 пункт мирного соглашения: он предусматривает, что в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях линия расположения войск на момент заключения соглашения будет определяться фактической линией столкновения. В то же время, вторым подпунктом предусмотрено создание рабочей группы, которая должна определить параметры перемещения сил для прекращения боевых действий.