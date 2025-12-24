Зеленский объяснил, что будет с мобилизацией и военным положением после подписания мирного соглашения

Владимир Зеленский раскрыл содержание всех 20 пунктов базового документа об окончании войны. По словам президента, после заключения мирного соглашения мобилизацию могут отменить.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал.

Читайте также Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана

Когда может окончиться мобилизация?

Владимир Зеленский объяснил, что при заключении соглашения мобилизацию в Украине можно трансформировать или вообще не проводить.

А может, делать частично и частично демобилизовать людей,

– добавил президент.

В то же время, по его словам, самое главное – это не потерять войско и не потерять позиции, ведь это может быть опасно для страны.

Зеленский также допустил, что военное положение может оставаться несколько месяцев после подписания соглашения, а президентские выборы состоятся в условиях безопасности. Тем временем парламентские и местные выборы следует обсуждать уже после отмены военного положения.

О чем еще идет речь в "мирном плане"?