Венгрия поддерживает евроинтеграцию Украины, но только после Западных Балкан, – посол

Иштван Ийдярто заявил, что Венгрия поддерживает евроинтеграцию Украины. Но только после завершения процесса в Западных Балканах.

Посол заявил, что интеграция Западных Балкан в интересах Венгрии. Также он описал ситуацию в Евросоюзе.

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Поддержка евроинтеграции Украины Венгрией

Посол сказал, что понимает амбиции и желание украинского руководства и общества о том, что Евросоюз должен ускорить процесс евроинтеграции Украины.

Но мы не должны забывать, что есть балканские страны, которые уже "стоят в очереди", и процесс интеграции там еще не закончен. Поэтому это должно быть приоритетом,

– заявил Ийдярто.

Также пояснил, они очень поддерживают интеграцию Западных Балкан, ведь это в интересах Венгрии.

"Интеграционная усталость" в Евросоюзе

По мнению посла, следует учитывать, что старые страны-члены ЕС с все меньшим энтузиазмом относятся к дальнейшему расширению Евросоюза.

Есть такая усталость "интеграционная" в Евросоюзе,

– рассказал Иштван Ийдярто.

Заверил, что нужно найти определенный баланс между интеграцией новых кандидатов в члены ЕС, относительно которых есть "желание, готовность и энергия все это двигать" и потенциалом абсорбции (поглощения – 24 канал) в ЕС. По его мнению, иногда это может вызвать определенные негативные чувства.

"Мы должны учитывать чувства и эмоции так называемой Старой Европы, потому что ЕС постоянно меняется, там все время возникают новые вопросы, в том числе конкурентоспособности, и я просто показал несколько важных тем, которые мы должны учитывать", – подытожил посол.

Евроинтеграция Западных Балкан: коротко

6 июня президент Европарламента Давид Сассоли призвал предоставить Западным Балканам членство в Евросоюзе.

Он пояснил, что такое расширение создаст перспективу мира и процветания.

Известно, что Албания и Северная Македония уже официально являются странами-кандидатами, а с Сербией и Черногорией ведут переговоры о членстве.

К Западным Балканам относят Сербию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Албанию и Косово.