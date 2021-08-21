После заседания СНБО Россия ввела санкции против Данилова: кто еще попал под удар

В Украине 20 августа состоялось заседание СНБО, где решили ввести санкции против пророссийских пропагандистов. Ответ России был почти мгновенным.

Официальное издание Федерального собрания (это российский парламент) против ночи 21 августа сообщило, что Россия расширила список лиц, находящихся под санкциями.

К слову Из-за "Северного потока-2" и Навального: США ввели новые санкции против России

Кто из украинских деятелей попал в немилость к Путину

Санкции России против Украины в очередной раз расширили. 20 августа соответствующий указ издало российское правительство. В санкционный список попали еще более 70 человек, и теперь в нем 922 фамилии. В частности, там оказались:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Первая заместительница министра иностранных дел Эмине Джапарова.

Советница министра энергетики Елена Зеркаль.

Бывший "слуга" и депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

И даже уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

В прошлый раз список расширяли в декабре 2020 года. Тогда его пополнили спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и еще несколько депутатов со "Слуги народа".

Фигуранты списка не могут выводить деньги из России, а счета и имущество этих людей на территории России (если такое есть, конечно) блокируют.

Санкционный список Россия расширила сразу после заседания СНБО

впервые Россия ввела персональные санкции против украинцев 1 ноября 2018. С тех пор его неоднократно расширяли.

Обратим внимание, что о расширении санкции России против Украины стало известно практически сразу после заседания СНБО Украины, на котором также приняли решение о санкциях. И вот против кого:

"Судей" оккупированного Крыма, высоких военных чинов и разведчиков России.

Оккупационных и пропагандистских СМИ – в частности, главного редактора "Страна.UA" Гужвы и семьи Шариев.

Нардепа Андрея Деркача и других лиц, которые ранее попали под ограничения США.

Главаря пророссийских боевиков на Донбассе Дениса Пушилина.

Здесь подробнее Санкции против пропагандистов и Кличко: результаты заседания СНБО