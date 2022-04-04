После зверств в Буче полумер быть не может, – Кулеба о договоренностях с Трасс

Чудовищные преступления россиян против гражданских в Буче ужаснули весь мир. Оккупанты показали всем свое истинное лицо и готовность творить зло, которое адекватным людям трудно даже представить.

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс считает, что Россия не учитывает никакие шаги для прекращения войны и не собирается идти на договоренности. Геноцид украинцев в Буче показал – россияне не собираются ни с кем, ни о чем договариваться, поэтому санкции против агрессора должны быть максимально жесткими.

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Итог встречи министров

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с Элизабет Трасс дальнейшие шаги для противодействия России. Зверства в Буче должны побудить всех быть максимально жестокими по отношению к агрессору.

Больше никаких полумер. Санкции G7 и ЕС должны быть разрушительными. Украина должна получить все необходимое оружие,

– заявил Кулеба.

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