Соответствующее интервью опубликовал 11-й армейский корпус.

О чем говорил экс-депутат в видео?

Интервью было записано за несколько дней до гибели Олега Барны под Угледаром. Бывший народный депутат получил смертельное ранение 17 апреля 2023 года во время штурма российских позиций.

В последнем разговоре военный рассказал, что до службы в армии работал учителем физики, математики и предмета "Защита Украины" в одной из школ Тернопольской области. Также он напомнил, что был народным депутатом Украины VIII созыва в 2014–2019 годах.

Барна отметил, что еще в 2008 году его сняли с воинского учета по инвалидности. Несмотря на это, после оккупации Крыма и части Донбасса в 2014 году он добровольно встал на защиту Украины.

Военный также вспомнил утро 24 февраля 2022 года, когда после четырех часов утра получил звонок от родственников из Харьковской области, которые сообщили о первых ракетных ударах России. В интервью Барна подчеркнул, что пошел воевать, чтобы не допустить прихода войны в свою семью. По его словам, украинские военные борются за то, чтобы их дети жили в безопасном государстве и никогда не знали, что такое война.

В своем последнем интервью Олег Барна выразил уверенность в победе Украины. Он подчеркнул, что у страны нет другого выбора, а Россия должна лишиться возможности начинать новые войны.

Второй такой войны Украина может не выдержать. Поэтому нужно их добить и сформировать международную политику таким образом, чтобы Россия просто распалась или стала недееспособной,

– сказал Барна.

Последнее интервью Олега Барны: смотрите видео

Напомним, Олег Барна родился в поселке Нагорнянка в Тернопольской области. По образованию он был менеджером системы образования и юристом, а свою профессиональную деятельность начал в качестве учителя.

Участвовал в "Революции на граните", акции "Украина без Кучмы", а с 2002 по 2010 год возглавлял родной поселок Нагорнянка. В 2014 году был избран народным депутатом Украины от Блока Петра Порошенко по 167-му округу Тернопольской области.

Широкую известность приобрел в 2015 году после инцидента в Верховной Раде, когда пытался силой оттащить тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка от парламентской трибуны. Барна также был участником Евромайдана, а с началом российской агрессии в 2014 году вступил добровольцем в ряды АТО.