Відповідне інтерв'ю опублікував 11 Армійський корпус.
Про що говорив екснардеп у відео?
Інтерв'ю було записане за кілька днів до загибелі Олега Барни під Вугледаром. Екснардеп отримав смертельне поранення 17 квітня 2023 року під час штурму російських позицій.
В останній розмові військовий розповів, що до служби в армії працював учителем фізики, математики та предмета "Захист України" в одній зі шкіл Тернопільської області. Також він нагадав, що був народним депутатом України VIII скликання у 2014 – 2019 роках.
Барна зазначив, що ще у 2008 році його зняли з військового обліку через інвалідність. Попри це, після окупації Криму та частини Донбасу у 2014 році він добровільно став на захист України.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Військовий також пригадав ранок 24 лютого 2022 року, коли після четвертої години ранку отримав дзвінок від родичів із Харківщини, які повідомили про перші ракетні удари Росії. В інтерв'ю Барна наголосив, що пішов воювати, аби не допустити приходу війни до власної родини. За його словами, українські військові борються за те, щоб їхні діти жили у безпечній державі й ніколи не знали, що таке війна.
У своєму останньому інтерв'ю Олег Барна висловив упевненість у перемозі України. Він наголосив, що країна не має іншого вибору, а Росія повинна втратити можливість розпочинати нові війни.
Другої такої війни Україна може не витримати. Тому потрібно їх добити і сформувати міжнародну політику таким чином, щоб Росія просто розпалася або була недієздатна,
– сказав Барна.
Останнє інтерв'ю Олега Барни: дивіться відео
Нагадаємо, Олег Барна народився в селищі Нагірнянка на Тернопільщині. За освітою він був менеджером системи освіти та юристом, а свою професійну діяльність розпочав як учитель.
Брав участь у "Революції на граніті", акції "Україна без Кучми", а з 2002 до 2010 року очолював рідне селище Нагірнянка. У 2014 році був обраний народним депутатом України від Блоку Петра Порошенка по 167-му округу Тернопільської області.
Широкого розголосу набув у 2015 році після інциденту у Верховній Раді, коли намагався силоміць відвести тодішнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка від парламентської трибуни. Барна також був учасником Євромайдану, а з початком російської агресії у 2014 році добровольцем вступив до лав АТО.