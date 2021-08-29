О завершении вывода войск сообщило Министерство обороны Великобритании. В сообщении указано, что последний рейс с военными уже вылетел из Кабула.
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Миссия Британии в Афганистане длилась 20 лет
Впервые британских военных ввели на афганскую территорию еще 20 лет назад – после атак 11 сентября 2001 года. Тогда коалиция имела задачу найти лидеров "Аль-Каиды".
О точке в миссии в своем обращении сообщил и премьер-министр страны Борис Джонсон. Он подчеркнул, что из Афганистана с 13 августа вывезли более 11 тысяч человек.
Посол в Афганистане Лори Бристоу покинул Кабул на борту одного из последних рейсов. Все военные, дипломаты и гражданские служащие уже уехали – это завершение миссии, больше по масштабу которой не было,
– сказал Джонсон.
При этом Джонсон пообещал сохранить британское присутствие у регионов, а также удвоить гуманитарную помощь.
Текст публикации Минобороны Великобритании:
Последний рейс с военнослужащими Вооруженных сил Великобритании вылетел из Кабула. Всем тем, кто так храбро служил под огромным давлением и в ужасающих условиях, чтобы безопасно эвакуировать наиболее уязвимых гражданских лиц: спасибо.
Британские военные покинули Афганистан/ Фото Минобороны Великобритании
Миссия длилась 20 лет / Фото Минобороны Великобритании
США завершают эвакуацию из Афганистана
На финальном этапе вывода войск и эвакуации граждан находятся и США. Чтобы покинуть страну, ждут около тысячи человек.
Того, чтобы военные США покинули Афганистан, ждут талибы. Они говорят, что возьмут под контроль аэропорт в Кабуле.
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В Кабуле хотят создать зону безопасности
Между тем, Франция и Великобритания предлагают создать в Кабуле безопасную зону. Соответствующую резолюцию представят на заседании ООН 30 августа. Это, по словам главы Франции Эммануэля Макрона, позволит продолжить гуманитарные операции.
Главное о последних событиях в Афганистане:
- 15 августа талибы объявили о контроле над Афганистаном.
- Президент Ашраф Гани сложил полномочия и бежал из страны.
- "Талибан" сообщил о создании "Исламского эмирата Афганистан".
- Западные страны экстренно эвакуируют из страны своих граждан и афганцев.
- 26 августа в Кабуле прогремели два взрыва. В результате терактов погибли более 170 человек, 13 из них – американские военные.