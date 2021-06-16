СМИ показали последние минуты жизни модели-украинки, которая погибла в Турции: видео 18+

Украинская модель Анжелика Срабьянц трагически погибла в Турции. Она упала с балкона в Стамбуле после ссоры со своим парнем. Кадры последних минут ее жизни слили в СМИ.

На этих кадрах зафиксировано то, что происходило перед падением женщины с высоты. Вероятно, что автором видео является ее парень – турок Бурак Эрджан.

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Видео начинается с того, что в кадре видно балкон. Также слышно голос украинки, которая плачет. Она несколько раз обращается к парню по имени – Бурак. Вероятно, что именно в этот момент женщина свисает с балкона и не может самостоятельно подняться.

На допросе Эрджан говорил, что хотел спасти модель, но ее рука якобы соскользнула. Ему объявили о подозрении в умышленном убийстве.

Парень несколько раз позвал Анжелику, говорил: "Иди, иди". Очевидно, что украинка физически не имела возможности подтянуться. После этого экран становится черным – турок мог положить смартфон в карман, однако не выключил запись видео. Далее Срабьянц продолжает плакать, она напугана. Слышно, как женщина кричит: "Пожалуйста", "Я не могу". Ответ ее собеседника неразборчив. Перед падением украинка кричит: "Моя рука", далее ее голос обрывается и слышно, как тело ударилось о землю.

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