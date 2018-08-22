Последние дни Солнечной системы, или Как " будет умирать" Земля

Пока летняя жара и период отпусков позволяет – давайте немного задумаемся о вечном. Сколько уже было предсказаний и пророчеств о конце света? Жизни на Земле грозило все, что только возможно – от календаря майя до планеты Нибиру, от вхождения в какую-то непонятную "всемирную область тьмы" до столкновения с очередным вредным астероидом или не менее вредной кометой.

На самом деле существует много реальных возможностей для гибели Земли. Например, влететь в "черную дыру", которая неожиданно возникнет поблизости (в астрономическом, конечно, измерении), да и те же астероиды – вещь действительно опасная.

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До сих пор, слава Богу, ничего подобного не произошло, несмотря на страшные пророчества, и жизнь на Земле продолжается. Но все мы знаем, что все на свете имеет свой конец (немцы добавляют, что только у сардельки два), и даже нашей с вами планете, более того – всей Солнечной системе – тоже суждено когда-нибудь погибнуть. Даже, если ее обойдут воинственные инопланетяне, смертельные кометы или ядерный апокалипсис. И этот день, день всеобщей гибели – ближе, чем многие считают. По крайней мере именно это утверждает британка Джиллиан Скуддер, астрофизик из Сассекского университета. Как это может произойти?

Последние "вздохи" Солнца

Наше Солнце, как и другие звезды Вселенной, живет с того, что сжигает в себе огромные количества водорода – примерно 600 миллионов тонн каждую секунду. Как отмечают ученые, примерно за четыре-пять миллиардов лет, последняя часть этого "топлива" сгорит в солнечных недрах и Солнце начнет сжигать уже не водород, а гелий.

Только водород прекратит свое горение в ядре Солнца, оно официально покинет свое место в основном перечне звезд и станет красным гигантом. Тогда оно будет жечь гелий еще примерно миллиард лет – и все это время станет увеличиваться, расширяться. Оболочка Солнца будет еще в состоянии переплавлювати водород на гелий,

– объясняет Скуддер.

Из-за этого расширения Солнце постоянно будет терять внешние слои, будет "худеть" – то есть терять массу, и сила его притяжения, которая действует на планеты, ослабнет. Как результат – все планеты Солнечной системы улетят от Солнца чуть дальше и займут новые орбиты.

Если Солнце станет "взрослым" красным гигантом – его ядро будет очень горячим и плотным и значительно "растянет" внешние слои... Солнечная атмосфера расширится вплоть до нынешней орбиты Марса – то есть Меркурия и Венеру просто проглотит "материнская" звезда. Впрочем, сам Марс, как уже было сказано, отдалится от своей нынешней позиции и "выживет".

Для нашей же Земли существуют две возможности: или ее тоже "проглотит" Солнце, или же она улетит как можно дальше, на другую орбиту, вместе с Марсом. Но даже в этом случае, высокая температура, которая установится на Земле, превратит ее в сухую мертвую кучку пепла.

Солнце может "проглотить" нашу планету

В любом случае наша планета будет находиться слишком близко к поверхности красного гиганта – не очень хорошее условие для существования жизни,

– считает Скуддер.

От "красного гиганта" до "белого карлика"

Но как только Солнце исчерпает все свои резервы, как водорода, так и гелия – оно станет нестабильным и начнет пульсировать. С каждой пульсацией, с каждым таким "вздохом" оно будет отвергать все новые слои внешней атмосферы, пока все, что останется – это горячее тяжелое ядро, окруженное планетарным туманом.

Каждый новый день это ядро, которое еще называют "белым карликом", будет охлаждаться и будет растворяться в пространстве. Пока ничего не останется.

Впрочем, не стоит слишком беспокоиться по этому поводу. Возможно, к тому времени человечество давно уже расселиться по разным уголкам Вселенной, выбравшись со своей "земной колыбели". А возможно – просто исчезнет. В конце концов, есть очень много других вещей, которые могут покончить с нами значительно раньше, чем за четыре-пять миллиардов лет. Поэтому выше голову, люди!

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