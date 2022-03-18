Последний бой экипажа Героев: история танкистов, уничтоживших 6 единиц вражеской техники
Источник:Армия Inform
В бою с оккупантом 8 марта экипаж отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого уничтожил 6 единиц вражеской техники. Трое храбрых украинских военных отдали в этой битве жизнь,
Наступление орков было остановлено, а боевики откинуты. В конце концов, во время контрнаступления украинские войска освободили от оккупантов важный населенный пункт Киевщины — поселок городского типа Макаров.
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Но, к сожалению, три танкиста об этом уже не узнали.
Российская противотанковая управляемая ракета, от попадания которой в украинском Т-64БВ сдетонировал боекомплект, оборвала жизнь старшего сержанта Сергея Васича и его подчиненных из Волыни – старшего солдата Виталия Пархомука и солдата Олега Свинчука.
Сергей Васич героически погиб в бою за Киев / Фото Армия Inform
Олег Свинчук героически погиб в бою за Киев / Фото Армия Inform
Виталий Пархомук героически погиб в бою за Киев / Фото Армия Inform
Президент Украины присвоил (посмертно) этим мужественным защитникам звание Героя Украины с награждением ордена "Золотая Звезда".