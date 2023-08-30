Вагнеровцы жалуются, что отныне не могут лечиться. Об этом сообщает NEXTA Live.

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Что известно о ситуации

По словам раненых, они были оставлены без медицинской помощи и документов для выплат. В Анапе был последний госпиталь, где они могли лечиться. Вместо этого им предлагают решать все вопросы через колл-центр, но после гибели Пригожина туда нельзя дозвониться.

Издание приводит скриншоты жалоб вагнеровцев и их родственников:

разговоры о выплатах кажутся мифом, денег от компании не видели;

компания никак не помогает ни с реабилитацией, ни с лечением;

за ранения не получили, контракт истек 3 мая;

30 июля всех вывезли из госпиталя и гостиниц;

госпиталь не отдал все документы, а без них не оформят пенсию;

выписки обещали отправить по почте, с главным врачом не удается связаться.

"А как же своих не бросаем?" – риторически спрашивают журналисты.

В комментариях люди пишут: "карма – она такая", "о чем вы думали, когда шли убивать", "воспользовались и выбросили".

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