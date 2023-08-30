Вагнерівці жаліються, що відтепер не можуть лікуватися. Про це повідомляє NEXTA Live.
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Що відомо про ситуацію
За словами поранених, їх залишили без медичної допомоги й документів для виплат. В Анапі був останній шпиталь, де вони могли лікуватися. Натомість пропонують вирішувати всі питання через колцентр, але після загибелі Пригожина туди годі додзвонитися.
Видання наводить скриншоти скарг вагнерівців і їхніх родичів:
- розмови про виплати здаються міфом, грошей від компанії не бачили;
- компанія ніяк не допомагає ні з реабілітацією, ні з лікуванням;
- за поранення не отримали, контракт закінчився 3 травня;
- 30 липня всіх вивезли зі шпиталю та готелей;
- шпиталь не віддав усі документи, а без них не оформлять пенсію;
- виписки обіцяли надіслати поштою, із головним лікарем не вдається зв'затися.
"А як же своіх нє бросаєм?" – риторично запитують журналісти.
У коментарях люди пишуть: "карма – вона така", "про що ви думали, коли йшли вбивати", "скористалися і викинули".
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Останні новини про Пригожина та ПВК "Вагнера"
- Після загибелі Пригожина вагнерівцям узагалі ведеться не солодко. Були повідомлення, що їхній табір під Осиповичами розбирають, а їхні кладовища бетонують.
- Багато хто боявся нового заколоту після смерті ватажка ПВК, через це в ніч загибелі Пригожина навіть підняли по тривозі силовиків кількох південних областей Росії. Утім, жодних заколотів "осиротілі" вагнерівці не підняли – хіба що підсвітили вікна у вигляді хреста в будівлі центру ПВК.
- Борис Джонсон вважає, що Пригожин усе зрозумів, коли падав у літаку. Путіна колишній прем'єр Британії назвав гангстером. Джонсон каже: "людина складної долі" в устах Путіна після загибелі Пригожина звучить як "він спить з рибами".
- Самого Пригожина поховали у Санкт-Петербурзі на Пороховському кладовищі. Родичі не повідомили, коли і де буде прощання, тож воно відбулося в закритому режимі.