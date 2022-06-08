Это позиция не только правительства, но и гражданского общества, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

К теме Европарламент рекомендует лидерам ЕС на саммите в июне предоставить Украине статус кандидата

Путь Украины в ЕС – это преодоление барьеров

Украина заслужила статус кандидата и отвечает критериям его получения. Кулеба отметил, что есть скептики и те, кто пытается предлагать нам какие-нибудь альтернативные пути.

Статус кандидата – это последний психологический барьер у стран-скептиков,

– отметил Кулеба.

Министр не видит никаких рациональных причин, по которым Украине должны отказать в статусе кандидата. Он уверен, что после того, как этот барьер будет преодолен, ситуация будет совершенно другой.

Хотя дипломат добавляет, история евроинтеграции Украины – это путь преодоления барьеров. В частности, они касались свободного рынка и безвиза. Кулеба говорит, что годами отказывались даже признавать нашу европейскую перспективу, но после начала полномасштабной войны с Россией преодолели этот барьер.

Последние новости о евроинтеграции Украины

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в Евросоюз. Ее почти сразу одобрил Европарламент.

Наше государство уже передало в ЕС обе части опросника, необходимого для получения статуса кандидата. Впоследствии Еврокомиссия уже должна дать ответ.

Ранее в Офисе Президента надеялись, что в июне Украина получит статус кандидата. Кстати, Европарламент будет рекомендовать главам государств и правительств ЕС, которые встретятся на саммите 23 – 24 июня, предоставить Украине статус страны-кандидата.

Однако нашлись те, кто уклоняется от инициативы и предлагает нашему государству другие варианты. К примеру, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что нужен "промежуточный этап" перед вступлением Украины в ЕС. Мол, за этот период наше государство должно добиться "стандартов ЕС".

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать объединение государств, стремящихся присоединиться к блоку или желающих более тесных связей и приверженности ценностям ЕС.

Детальнее – Европарламент поддержит кандидатство Украины в ЕС: