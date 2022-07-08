Последний шанс заставить воевать: у России обещают оккупантам квартиры в глубинках

Кремлевское командование сохраняет на территории Украины огромное количество вполне боеспособного войска, но планы Путина не отвечают возможностям его армии. Из-за больших потерь и еще больших амбиций России, для Кремля крайне важно сохранять в армии как можно больше людей.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, важность каждого боеспособного солдата для Москвы заключается отнюдь не в ценности человеческой жизни, а исключительно в единственной доступной России тактике ведения войны – забрасывании противника "мясом". Из-за больших потерь и желания захватить по меньшей мере всю левобережную Украину Путину нужно перекрыть отток людей из войска и объявить хотя бы частичную нескрываемую мобилизацию.

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И если с мобилизацией в России все складывается более или менее хорошо, то отток захватчиков наблюдается с первых дней войны и постоянно увеличивается.

Деньги не стоят жизни

Те подразделения, которые были фактически разбиты в Харьковской и Донецкой областях, российские генералы вынужденно выводят на пополнение и перегруппировку в Россию.

При этом огромное количество военных из уничтоженных бригад сразу же пишут рапорты на увольнение. Потому что понимают, что второй раз такого шанса у них не будет.

Оккупанты, которым удалось выжить в аду войны, не хотят ни денег, ни статуса ветеранов. Единственное их желание – никогда не оказываться на войне и жить со своими семьями.

Конечно, речь идет не обо всех путинских ордынцах, но с каждым днем мотивации "денацифицировать" Украину у россиян становится все меньше, а количество тех, кто отказывается идти в бой, разрывает контракты и ищет варианты возвращения домой, растет.

Достаточно долго Россия пользовалась тотальной нищетой среди своего населения. Воинам обещали безумные боевые доплаты, премии и единовременные выплаты в случае подписания контрактов. За счет подобных невероятных по российским меркам возможностей быстро обогатиться Кремль и получил большое количество добровольцев и наемников.

Однако уже на передовой боевой дух таких оккупантов стремительно превращается в панические настроения, а деньги минобороны России систематически не доплачивает. Например, захватчики, воюющие под Херсоном, уже 2 месяца получают только ставку. Из-за всех этих факторов у все большей части оккупантских войск есть четкое осознание того, что никакие обещанные деньги не стоят их жизни.

Понимание, что государство обязательно будет обманывать и доплачивать львиную долю рублей, уже сформировалось даже у тех, кто задумывается об отправке в Украину, но боевая пропаганда делает свое дело.

Задабривают обещаниями жилья в депрессивном регионе

Чтобы остановить отток кадров из армии, поскольку все разговоры об увеличении выплат уже не работают, в Москве решили добавить в обещания бесплатную выдачу квартир или домов участникам боевых действий. При этом речь идет почему-то о жилье в Калининградской области, которая фактически оторвана от России и находится в изоляции.

Впрочем, Калининградский регион даже без всех санкционных ограничений глубоко дотационный и заброшенный. Поэтому отправиться туда жить хотят разве что буряты и якуты, для которых вырваться с Дальнего Востока – это уже предел мечтаний.

А ведь рисковать жизнью ради квартиры в разваленном доме, тем более, что государство с этим почти стопроцентно обманет, желающих не нашлось. После попыток подкупить вояк жильем рапорты на увольнение никто из служащих выведенных подразделений не забрал.