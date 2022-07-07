За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, важливість кожного боєздатного солдата для москви полягає зовсім не в цінності людського життя, а виключно в єдиній доступній росії тактиці ведення війни – закиданні супротивника "м'ясом". Через великі втрати та бажання захопити щонайменше всю лівобережну Україну путіну дуже потрібно перекрити відтік людей з війська та оголосити хоча б часткову неприховану мобілізацію.
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І якщо з мобілізацією у росії все складається більш-менш добре, то відтік загарбників спостерігається з перших днів війни і постійно збільшується.
Гроші не вартують життя
- Ті підрозділи, які були фактично розбиті на Харківщині та Донбасі, російські генерали вимушено виводять на поповнення та перегрупування до росії.
- При цьому величезна кількість військових зі знищених бригад одразу ж пишуть рапорти на звільнення. Бо розуміють, що вдруге такого шансу у них не буде.
- Окупанти, яким вдалося вижити у пеклі війни, не хочуть ані грошей, ані статусу ветеранів. Єдине їх бажання – ніколи не опинятися на війні та жити зі своїми родинами.
- Звісно, йдеться не про всіх путінських ординців, але з кожним днем мотивації "денацифікувати" Україну у росіян стає все менше, а кількість тих, хто відмовляється йти у бій, розриває контракти та шукає варіанти повернення додому, зростає.
Достатньо довго росія користалася тотальними злиднями серед свого населення. Воякам обіцяли шалені бойові доплати, премії та одноразові виплати у випадку підписання контрактів. За рахунок подібних неймовірних за російськими мірками можливостей швидко збагатитися кремль і отримав велику кількість добровольців та найманців.
Однак вже на передовій бойовий дух таких окупантів стрімко перетворюється на панічні настрої, а гроші міноборони росії систематично не доплачує. Наприклад, загарбники, що воюють під Херсоном, вже 2 місяці отримують лише ставку. Через всі ці чинники у дедалі більшої частини окупантських військ є чітке усвідомлення того, що жодні обіцяні гроші не коштують їх життя.
Задобрюють обіцянками житла у депресивному регіоні
Щоб зупинити відтік кадрів з армії, оскільки всі розмови про збільшення виплат вже не працюють, у москві вирішили додати до обіцянок безкоштовну видачу квартир чи будинків учасникам бойових дій. При цьому йдеться чомусь про житло у Калінінградській області, яка є фактично відірваною від росії та перебуває в ізоляції.
Втім, Калінінградський регіон навіть без всіх санкційних обмежень є глибоко дотаційним та занедбаним. Тому відправитися туди жити хочуть хіба буряти та якути, для яких вирватися з Далекого Сходу – то вже є межею мрій.
Але ж ризикувати життям заради квартири в розваленому будинку, тим паче, що держава із цим майже стовідсотково обмане, охочих не знайшлося. Після спроб підкупити вояків житлом рапорти на звільнення ніхто зі службовців виведених підрозділів не забрав.