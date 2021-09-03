Последняя крепость пала: талибы говорят о контроле над Панджшером, в провинции опровергают

"Талибан" заявил о захвате последнего неподконтрольного региона Афганистана – Панджшера. В самой провинции говорят, что до сих пор защищают от боевиков родную землю.

В Панджшере талибам противостоят представители Национального фронта сопротивления. По информации турецкого журналиста, который находится на месте событий, боевики уже празднуют победу выстрелами в разных городах.

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Ополченцы опровергают заявления талибов

Также информацию о взятии под контроль Панджшера подтвердил и представитель "Талибана". Между тем сами ополченцы опровергают это.

Сопротивление в Панджшере возглавляет Ахмад Масуд

Сопротивление этой провинции возглавляет Ахмад Масуд – сын бывшего полевого командира Ахмад-Шаха Масуда. Отец действующего главы повстанцев в свое время воевал против советских войск, а потом уже против талибов.

Талибы пробовали уговорить бойцов Национального фронта сопротивления сдаться, но те отказались. Тогда Талибан начал наступление на Панджшер.

Контроль над остальной территорией Афганистана установили в августе

К наступлению талибов на Панджшер присоединилась и "Аль-Каида" . "Талибан" перебрасывал в провинцию дополнительные силы. Осложняет атаку боевиков то, что ополченцы расположились в долине, которая трудно доступна.

Отметим, что контроль над остальной афганской территории боевики установили в августе 2021 года.

Смотрите на карте, где расположена провинция Панджшер: