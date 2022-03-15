Последняя покупка: россияне продают в сети объедки и упаковки из McDonald's

McDonald's закрывает все свои заведения в России. Из-за истерики россияне продают в сети даже объедки и упаковки из заведения быстрого питания.

Известно, что 14 марта был последний день работы McDonald's в России. Бизнес закрывается из-за нападения России на Украину.

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У россиян истерика из-за закрытия McDonald's: продают даже упаковки от еды

Россияне целый день 14 марта стояли в огромных очередях в McDonald's. Со временем все скупленное они начали перепродавать в сети будто раритетный товар. Например, в России продают:

замороженные 2 чизбургера и 1 гамбургер – по 4 тысячи рублей ( это ориентировочно 33,33 доллара или 978,95 гривны);

– по 4 тысячи рублей ( это ориентировочно 33,33 доллара или 978,95 гривны); оригинальный пакет – за 45 тысяч рублей (ориентировочно более 11 тысяч гривен или 375 долларов);

– за 45 тысяч рублей (ориентировочно более 11 тысяч гривен или 375 долларов); заказ – за 653 тысячи рублей (то есть за более 5 тысяч долларов или, для сравнения, более 159 тысяч гривен);

– за 653 тысячи рублей (то есть за более 5 тысяч долларов или, для сравнения, более 159 тысяч гривен); упаковка – за 35 тысяч рублей (то есть более 8 тысяч гривен или ориентировочно 290 долларов).

Россияне продают упаковки от картофеля McDonald's / Скриншоты с их сайтов

Здесь слова, кажется, будут лишними – россияне переживают за бутерброды, когда их лидер нарушает международное право, отправляет российских солдат голодными на верную смерть в Украину, более того – Путин убивает тысячи невинных украинских детей, женщин, семей в Украине.

Но россиян, похоже, это не обходит – они плачут из-за ухода с рынка McDonald's.

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