Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко. По его словам, в регионе работали силы ПВО.

Смотрите также Россия выпустила по Киеву опасную ракету 48Н6ДМ, – Defence Express

На Киевщине работала ПВО

Благодаря работе противовоздушной обороны удалось избежать попаданий, пострадавших в результате атаки также нет. Впрочем, зафиксированы пожары в 2-х районах Киевской области.

"Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют. Вследствие падения обломков сбитых вражеских целей в двух районах произошел пожар лесной подстилки", – отметил Кравченко.

По данным ОВА, в одной из жилых многоэтажек есть незначительное повреждение кровли.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий атаки врага.

Заметим. По данным Воздушных сил, в ночь на вторник, 3 сентября, Россия нанесла удар по Украине 3-мя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и 35 ударными БПЛА типа "Шахед"-131/136. Силы ПВО уничтожили 27 "Шахедов".