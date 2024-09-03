Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко. За його словами, в регіоні працювали сили ППО.

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На Київщині працювала ППО

Завдяки роботі протиповітряної оборони вдалось уникнути влучань, постраждалих унаслідок атаки також немає. Втім, зафіксовано пожежі в 2-х районах Київщини.

"Влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні. Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в двох районах сталася пожежа лісової підстилки", – зазначив Кравченко.

За даними ОВА, в одній із житлових багатоповерхівок є незначне пошкодження покрівлі.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків атаки ворога.

Зауважимо. За даними Повітряних сил, у ніч проти вівторка, 3 вересня, Росія завдала удару по Україні 3-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 35 ударними БПЛА типу "Шахед"-131/136. Сили ППО знищили 27 "Шахедів".