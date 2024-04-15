Об этом 24 Каналу сообщил израильский журналист Цви Зильбер, подчеркнув, что большинство стран Ближнего Востока на сегодня опасаются угрозы со стороны Ирана и готовы противостоять ему. Ведь Иран или угрожает своим соседям, или он их уже покорил себе, как, например, Ирак, Сирию, Ливан и Йемен.
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Главная угроза для стран Ближнего Востока
Мощь Ирана была сильно переоценена. В основном, он предпочел воевать руками прокси.
Это первый удар, который был нанесен Израилю с территории Ирана,
– сказал Зильбер.
Иранская угроза объединила Израиль и арабские страны, что вообще было трудно представить.
Сегодня мы видим, как зарождается новый военный союз. Израиль не является проблемой мира на Ближнем Востоке, а, наоборот, решением этой проблемы. Главная угроза – это Иран, его террористический полумесяц, который он выстраивает в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене, и Россия, которая, естественно, является сегодня их главным патроном,
– добавил журналист.
По его словам, после недавней атаки Ирана Израиль снова поверил в свою авиацию. И в этом сильное преимущество Израиля над Украиной, которая не может так же использовать авиацию, которая, как оказалось, является одним из лучших средств ПВО.
Израиль уничтожил 99% целей
По словам Цви Зильбера, украинцы очень хорошо понимают сегодня, что такое 185 "Шахедов", 36 крылатых ракет и 110 баллистических ракет.
Я не помню такого количества ракет, когда россияне били по украинским городам, но в результате 99% этих целей были сбиты Израилем. Ни один из "Шахедов" не долетел до территории Израиля: их сбивали и израильские ВВС, и американцы, британцы. Даже Иордания присоединилась к этой работе,
– подчеркнул Зильбер.
Крылатые ракеты удалось все сбить, а вот баллистические ракеты попали в большую военную базу Неватим, на которой расположен аэродром и полигоны. Ни одна из служб на этой военной базе не прекратила функционировать ни на минуту.
Тяжело ранена была одна бедуинская девочка – очевидно, она пострадала от обломков одной из ракет ПВО, поскольку бедуины ведут кочевой образ жизни и не имеют никаких укрытий.
Иранская пропаганда
Во время массированного удара, который преувеличивался с точки зрения иранской пропаганды, местные жители организовали празднование. И на телевидении показывали кадры, как горит военная база в Техасе.
Иранцы обсуждали это с таким вкусом и рассказывали, что это горит израильская военная база. Но на самом деле это все – пропаганда,
– подытожил журналист.
По израильским источникам, последствия ограничиваются несколькими ракетами, которые взорвались на территории военной базы, и обломками, которыми была ранена семилетняя девочка.
Что известно об атаке Ирана на Израиль
- Иран совершил свою атаку как возмездие Израилю за ликвидацию топ-генералов части КСИР (Корпуса стражей Исламской революции – элитного иранского военно-политического подразделения). Именно они отвечали за иранскую прокси-сеть на Ближнем Востоке. Генерала Мохаммеда Реза Захеди и его заместителей ликвидировали в консульстве Ирана в Дамаске, столицы Сирии. Исламисты были расстроены и возмущены атакой и пообещали решительный ответ, который и осуществили.
- Атака с применением более 330 ракет и беспилотников была первой атакой на Израиль со стороны другой страны за последние три десятилетия, что вызывает беспокойство относительно эскалации регионального конфликта.
- В Институте изучения войны сообщили, что Иран пытался повторить атаку в "российском стиле", надеясь достичь успеха, однако они не оценили высокую защиту воздушного пространства Израиля.