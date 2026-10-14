Во Львовской области в результате атаки российского дрона повреждено 11 домов: один человек в больнице

В селе Малехов во Львовской области 13 октября в результате падения российского реактивного беспилотника были повреждены 11 частных домов. Всего пострадали 25 местных жителей, а одна из пострадавших до сих пор находится в больнице.

14 октября в Малехове продолжают ликвидировать последствия российской атаки. Представители Офиса общины готовят акты комиссионного осмотра поврежденного имущества, сообщает Львовский городской совет.

Что известно о состоянии пострадавших?

После атаки 13 октября в больницу Святого Пантелеймона доставили двух женщин в состоянии средней тяжести.

Одну из них после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение. Она получила ушибленную рану теменной области и ушиб пальца руки.

Другая пострадавшая, у которой возникла острая стрессовая реакция, остается под наблюдением медиков. Ее состояние оценивается как средней тяжести с учетом хронической сердечной недостаточности.

Внутри одного из разрушенных домов / Фото Львовского городского совета

Каким разрушениям подверглись дома?

В домах, поврежденных в результате падения беспилотника, зафиксированы трещины на стенах, повреждения окон и дверей. Всего выбито или повреждено 53 окна и 13 входных дверей.

Значительные разрушения получили три дома на улице Дороша. В них разрушены крыши, сильно повреждены стены, выбиты все окна и двери.

Повреждения получили 11 домов / Фото Львовского городского совета

Как город помогает жителям?

Представители Офиса общины готовят акты комиссионного обследования поврежденных домов. Жителям помогут временно закрыть окна пленкой, а также предлагают бесплатное размещение.

Напомним, что 13 октября Россия атаковала Львовскую область ударными беспилотниками. Как уже сообщалось на нашем сайте, тогда вражеский дрон полностью разрушил дом медика Первого ТМО Юрия Маголы.