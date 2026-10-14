14 жовтня у Малехові продовжують ліквідувати наслідки російської атаки. Представники Офісу громади готують акти комісійного обстеження пошкодженого майна, повідомляє Львівська міська рада.

Що відомо про стан постраждалих?

Після атаки 13 жовтня до лікарні святого Пантелеймона доправили двох жінок у стані середньої тяжкості.

Одну з них після надання медичної допомоги відпустили на амбулаторне лікування. Вона отримала забійну рану тім'яної ділянки та забій пальця руки.

Інша постраждала, у якої виникла гостра реакція на стрес, залишається під наглядом медиків. Її стан оцінюють як середньої тяжкості з огляду на хронічну серцеву недостатність.

Всередині одного з потрощених будинків / Фото Львівської міської ради

Яких руйнувань зазнали будинки?

У пошкоджених внаслідок падіння безпілотника будинках зафіксували тріщини на стінах, пошкодження вікон і дверей. Загалом вибито або пошкоджено 53 вікна та 13 вхідних дверей.

Значних руйнувань зазнали три будинки на вулиці Дороша. У них зруйновані покрівлі, сильно пошкоджені стіни, вибиті всі вікна та двері.

Руйнувань зазнали 11 будинків / Фото Львівської міської ради

Як місто допомагає мешканцям?

Представники Офісу громади готують акти комісійного обстеження пошкоджених будинків. Мешканцям допоможуть тимчасово закрити вікна плівкою, а також пропонують безкоштовне поселення.

Нагадаємо, що Росія атакувала Львівщину ударними безпілотниками 13 жовтня. Як вже повідомлялося на нашому сайті, тоді ворожий дрон повністю зруйнував оселю медика Першого ТМО Юрія Маголи.