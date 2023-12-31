Харьков подвергся ночной атаке, на Хмельнитчине работала ПВО: хронология 676 дня войны

В Украине начались 676 сутки полномасштабного вторжения России. Враг не оставляет попыток захватить территорию нашего государства на Востоке, штурмуя позиции наших войск по нескольким направлениям фронта. А также обстреливают ракетами и дронами тыловые города.

О главных событиях дня по состоянию на 31 декабря, ситуации на фронте, последствиях атак – читайте в материале 24 Канала.

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