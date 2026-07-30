Пострадали 21 дом, школы, детские сады: новые подробности ужасного ночного обстрела Львова российскими войсками

Утром 30 июля Россия нанесла массированную атаку на Украину; под ударом оказались Киев, Полтава, Львов и другие города. Во Львове взрывы прогремели вскоре после объявления воздушной тревоги, а российские ракеты попали в жилые дома на улицах Выговского и Патона.

Корреспондент "24 Канала" Зоряна Казмирук с места событий сообщила, что в городе до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы, а специалисты оценивают масштабы разрушений. Власти уже объявили о помощи жителям, чьи дома пострадали в результате ночного обстрела.

Во Львове продолжаются поиски пропавших людей

Воздушная тревога во Львове была объявлена в 4:12, а примерно в 4:45 в городе раздались взрывы. Российская ракета попала в жилой дом на улице Выговского, где впоследствии обезвредили не взорвавшуюся боевую часть, а на улице Патона полностью разрушены два верхних этажа пятиэтажного дома.

По состоянию на сегодня 23 человека получили медицинскую помощь, 13 из них находятся в больнице, один человек – в тяжелом состоянии. Еще двух человек считают пропавшими без вести, сейчас их ищут,

– сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

На улице Патона продолжаются поисково-спасательные работы, а городская комиссия по чрезвычайным ситуациям уже осмотрела место удара. Всего в результате атаки повреждено 21 здание, среди которых два детских сада и школа, а взрывная волна выбила в зданиях тысячи окон.

Если оценивать масштаб этой катастрофы, то ущерб составляет десятки миллионов гривен. Точную сумму сможем назвать после завершения всех работ по ликвидации последствий,

– отметил Садовый.

Людей пока не пускают в поврежденные помещения, ведь сначала спасатели должны завершить работы, а специалисты – обследовать дома. Вернуться за личными вещами жители смогут только после того, как конструкции будут признаны безопасными.

Город компенсирует аренду жилья

Власти Львова пообещали восстановить поврежденные квартиры, а на время ремонта компенсировать людям аренду жилья. Владельцы однокомнатных квартир будут ежемесячно получать 12 тысяч гривен, двухкомнатных – 15 тысяч, а трехкомнатных – 17 тысяч гривен.

Предусмотрены отдельные выплаты за выбитые окна и двери, а на улицах Выговского и Патона с 10:00 работают выездные ЦПАУ, где жители могут подать документы на компенсацию.

Взрывная волна накрыла меня, когда я был в комнате. Мебель немного спасла, но я получил легкие порезы, и скорая уже оказала мне помощь,

– рассказал житель поврежденного дома.

Мужчине вместе с женой было сложно самостоятельно выбраться из квартиры, поэтому им помогли соседи.

Людей, которые не смогут вернуться в свои дома, при необходимости будут расселять в гостиницах за счет города.

На месте уже развернули палатки общественные организации, которые предлагают жителям горячий чай, воду и перекусы,

– сообщила Казмирук.

Рядом с поврежденными домами также работают коммунальщики, которые убирают территорию там, где это уже позволяют условия безопасности. Помощь жителям будут продолжать оказывать непосредственно на обоих местах российских ударов.

Казмирук раскрыла новые подробности удара по Львову: смотрите видео