Кореспондентка 24 Каналу Зоряна Казмірук з місця події розповіла, що у місті досі тривають пошуково-рятувальні роботи, а фахівці оцінюють масштаби руйнувань. Влада вже оголосила про допомогу мешканцям, чиї оселі постраждали внаслідок нічного обстрілу.

У Львові ще шукають зниклих людей

Повітряну тривогу у Львові оголосили о 4:12, а приблизно о 4:45 у місті пролунали вибухи. Російська ракета влучила у житловий будинок на вулиці Виговського, де згодом знешкодили бойову частину, що не здетонувала, а на вулиці Патона повністю зруйновано два верхні поверхи п'ятиповерхівки.

Станом на сьогодні 23 людини отримали медичну допомогу, 13 із них перебувають у лікарні, одна людина - у важкому стані. Ще двох людей вважають зниклими безвісти, зараз їх шукають,

– повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

На вулиці Патона продовжуються пошуково-рятувальні роботи, а міська комісія з надзвичайних ситуацій уже оглянула місце удару. Загалом унаслідок атаки пошкоджено 21 будинок, серед яких два дитячі садки та школа, а вибуховою хвилею у будівлях вибило тисячі вікон.

Якщо оцінювати масштаб цієї катастрофи, то збитки становлять десятки мільйонів гривень. Точну суму зможемо назвати після завершення всіх робіт із ліквідації наслідків,

– зазначив Садовий.

Людей поки не впускають до пошкоджених помешкань, адже спочатку рятувальники мають завершити роботи, а фахівці - обстежити будинки. Повернутися по особисті речі мешканці зможуть лише після того, як конструкції визнають безпечними.

Місто компенсуватиме оренду житла

Львівська влада пообіцяла відновити пошкоджені помешкання, а на час ремонту компенсувати людям оренду житла. Власники однокімнатних квартир щомісяця отримуватимуть 12 тисяч гривень, двокімнатних - 15 тисяч, а трикімнатних - 17 тисяч гривень.

Окремі виплати передбачили за вибиті вікна та двері, а на вулицях Виговського й Патона з 10:00 працюють виїзні ЦНАПи, де мешканці можуть подати документи на компенсацію.

Вибухова хвиля накрила мене, коли я був у кімнаті. Меблі трохи врятували, але я зазнав легких порізів, і швидка вже надала мені допомогу,

– розповів мешканець пошкодженого будинку.

Чоловікові разом із дружиною було складно самостійно вибратися з квартири, тому їм допомогли сусіди.

Людей, які не зможуть повернутися до своїх осель, за потреби розселятимуть у готелях коштом міста.

На місці вже розгорнули намети громадські організації, які пропонують мешканцям гарячий чай, воду та перекуси,

– повідомила Казмірук.

Поруч із пошкодженими будинками також працюють комунальники, які прибирають територію там, де це вже дозволяють безпекові умови. Допомогу мешканцям продовжуватимуть надавати безпосередньо на обох локаціях російських влучань.

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