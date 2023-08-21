Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист, международный обозреватель Иван Яковина. По его мнению, блокировка платформы будет иметь негативные последствия для граждан страны-агрессора.

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Радоваться нечему

Во времена Советского Союза важным источником информации, который давал понять, что на самом деле происходит в мире было радио BBC или "Голос Америки". Это был голос из-за границы, дававший адекватную информацию для многих людей.

"Я не буду радоваться, если россиянам сейчас отключат ютуб, потому что это приведет к дальнейшему зомбированию людей и отправке еще большего количества солдат воевать против Украины", – отметил Яковина.

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Возможно ли раззомбирование россиян

Российский оппозиционный журналист отметил, что в России при любой власти 80% людей всегда конформисты. Они верят в то, что им говорят по телевизору. В таком случае никакое радио не поможет.

20% будут сомневаться и думать, что им врут. Важно, чтобы какая-то информация у них была, но сейчас в России не осталось и этих 20, часть из них посадили, убили или выгнали.

Я не думаю, что беспилотники, прилетающие в бизнес-центр "Москва-Сити" что-то изменят,

– сказал Яковина.

Другой вопрос, что неизвестные БПЛА могут нарушить экономику России. Например, аэропорты остановятся, "Москва-Сити" прекратит работу или придется защищать более мощными системами ПВО и забирать их с фронта и тому подобное. В таком случае атаки дронов имеют смысл, однако они точно не повлияют на мировоззрение российских граждан.

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