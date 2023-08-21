Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст, міжнародний оглядач Іван Яковина. На його думку, блокування платформи матиме негативні наслідки для громадян країни-агресора.

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Радіти немає чому

У часи Радянського Союзу важливим джерелом інформації, яке дало зрозуміти, що насправді відбувається у світі було радіо BBC чи "Голос Америки". Це був голос з-за кордону, який давав адекватну інформацію для багатьох людей.

"Я не радітиму, якщо росіянам зараз відключать ютуб, тому що це призведе до подальшого зомбування людей і відправлення ще більшої кількості солдатів воювати проти України", – зазначив Яковина.

Як заборона ютуба вплине на громадян Росії: дивіться відео

Чи можливе роззомбування росіян

Російський опозиційний журналіст зауважив, що у Росії за будь-якої влади 80% людей це завжди конформісти. Вони вірять у те, що їм говорять з телевізора. У такому випадку ніяке радіо не допоможе.

20% будуть сумніватися і думатимуть, що їм брешуть. Важливо, щоб якась інформація у них була, але зараз у Росії не залишилося і цих 20, адже частину з них посадили, вбили чи вигнали.

Я не думаю, що безпілотники, які прилітають у бізнес-центр "Москва-Сіті" щось змінять,

– мовив Яковина.

Інше питання, що невідомі БпЛА можуть порушити економіку Росії. Наприклад, аеропорти зупиняться, "Москва-Сіті" припинить роботу або ж доведеться захищати потужнішими системами ППО та забирати їх з фронту тощо. У такому разі атаки дронів мають сенс, проте вони точно не вплинуть на світогляд російських громадян.

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