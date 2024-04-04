Последствия массированной атаки дронами: показали кадры из Харькова

Россия в ночь на 4 апреля атаковала Харьков "Шахедами". Оккупанты повредили многоэтажки и частный сектор.

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Спасатели, прибывшие по вызову на один из адресов, подверглись повторному удару беспилотниками. Двое из них от полученных ранений погибли на месте, еще один скончался по дороге в больницу. Ранения получил также один спасатель. Повреждены три единицы техники ГСЧС,

– рассказали спасатели.