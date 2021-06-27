Сотни сел и городов без света, пострадавшие из-за ударов молнии: непогода бушует

Из-за плохих погодных условий в Украине остались без электроснабжения около 400 населенных пунктов. Подтопило десятки жилых домов. В результате непогоды пострадали несколько человек.

На Ровненщине сразу два человека травмировались из-за стихии. Один пострадал от падения шифера. Второй тоже попал в больницу, но причина другая – удар молнии.

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Непогода повредила кровли школы и лицея

В области после грозы повреждены более 10 домов, пострадали также кровля Шпановского лицея, школы в селе Посягва и Клесовского поселкового совета. На пути упали 180 поваленных деревьев, их убирали работники ГСЧС и спецтехника.

На Львовщине после ливня подтопило дома

Во Львовской области в результате сильного ливня подтопило более 10 жилых домов и более 20 приусадебных участков. Шквальный ветер повредил 12 крыш. После падения дерева травмы получил один житель региона.

В целом без света в Украине остались 393 населенных пункта:

Киевская область – 129,

Черниговская – 73,

Житомирская – 57,

Черкасская – 50,

Винницкая – 26,

Львовская – 26,

Кировоградская – 20,

Одесская – 12.

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