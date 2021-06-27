Сотни сел и городов без света, пострадавшие из-за ударов молнии: непогода бушует
Источник:ГСЧС
Из-за плохих погодных условий в Украине остались без электроснабжения около 400 населенных пунктов. Подтопило десятки жилых домов. В результате непогоды пострадали несколько человек.
На Ровненщине сразу два человека травмировались из-за стихии. Один пострадал от падения шифера. Второй тоже попал в больницу, но причина другая – удар молнии.
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Непогода повредила кровли школы и лицея
В области после грозы повреждены более 10 домов, пострадали также кровля Шпановского лицея, школы в селе Посягва и Клесовского поселкового совета. На пути упали 180 поваленных деревьев, их убирали работники ГСЧС и спецтехника.
На Львовщине после ливня подтопило дома
Во Львовской области в результате сильного ливня подтопило более 10 жилых домов и более 20 приусадебных участков. Шквальный ветер повредил 12 крыш. После падения дерева травмы получил один житель региона.
В целом без света в Украине остались 393 населенных пункта:
- Киевская область – 129,
- Черниговская – 73,
- Житомирская – 57,
- Черкасская – 50,
- Винницкая – 26,
- Львовская – 26,
- Кировоградская – 20,
- Одесская – 12.
Стоит прочитать Непогода в Украине: в Ялте половина месячной нормы дождя, на Киевщине прорвало дамбы – фотоВажно! Вечером 26 июня залило и Одессу. Больше всего пострадал район Аркадия. Улицы города превратились в реки. А на Киевщине упал град, из-за непогоды прорвало дамбу в селе Лишня, которое принадлежит к Бышевской территориальной общине. Проездной путь расчищали с помощью спецтехники.