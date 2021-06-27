Сотни сел и городов без света, пострадавшие из-за ударов молнии: непогода бушует

27 июня 2021 , 09:03
Читати новину українською

Источник:

ГСЧС

Из-за плохих погодных условий в Украине остались без электроснабжения около 400 населенных пунктов. Подтопило десятки жилых домов. В результате непогоды пострадали несколько человек.

На Ровненщине сразу два человека травмировались из-за стихии. Один пострадал от падения шифера. Второй тоже попал в больницу, но причина другая – удар молнии.

К теме Прогноз погоды на 27 июня: грозы накроют всю Украину, есть вероятность смерчей

Непогода повредила кровли школы и лицея

В области после грозы повреждены более 10 домов, пострадали также кровля Шпановского лицея, школы в селе Посягва и Клесовского поселкового совета. На пути упали 180 поваленных деревьев, их убирали работники ГСЧС и спецтехника.

На Львовщине после ливня подтопило дома

Во Львовской области в результате сильного ливня подтопило более 10 жилых домов и более 20 приусадебных участков. Шквальный ветер повредил 12 крыш. После падения дерева травмы получил один житель региона.

В целом без света в Украине остались 393 населенных пункта:

  • Киевская область – 129,
  • Черниговская – 73,
  • Житомирская – 57,
  • Черкасская – 50,
  • Винницкая – 26,
  • Львовская – 26,
  • Кировоградская – 20,
  • Одесская – 12.

Стоит прочитать Непогода в Украине: в Ялте половина месячной нормы дождя, на Киевщине прорвало дамбы – фото

Важно! Вечером 26 июня залило и Одессу. Больше всего пострадал район Аркадия. Улицы города превратились в реки. А на Киевщине упал град, из-за непогоды прорвало дамбу в селе Лишня, которое принадлежит к Бышевской территориальной общине. Проездной путь расчищали с помощью спецтехники.
Автор: Ірина Пундор