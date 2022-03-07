Последствия ночных обстрелов Харькова по состоянию на утро
7 марта 2022 , 08:07Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Труха"
Российские оккупанты продолжают атаковать Харьков. Город сейчас является одной из самых горячих точек боевых действий.
Россияне заявляют, что атакуют только военные объекты. Однако на самом деле разрушают жилые дома и гражданскую инфраструктуру.
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На двенадцатый день войны, 7 марта, убийцы обстреливали весь город. Очевидцы публикуют последствия действий россиян.
Последствия обстрелов Харькова: смотрите видео
Россия разрушает Харьков: смотрите видео
Оккупанты всю ночь стреляли по городу: смотрите видео
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