Повреждены школы и газопроводы: последствия циничного обстрела Харькова

Российские оккупанты ночью снова осуществили массированный обстрел Шевченковского, Индустриального и Салтовского районов Харькова.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Он рассказал, что под ударом оказались жилые дома, магазины, рынок. Во многих домах повреждены стекла, пострадали помещения учебного заведения и детские площадки. Также пиротехники изъяли неразорвавшиеся снаряды.

Корреспондентка 24 канала Анна Черненко подтвердила, что россияне накрыли сумасшедшую территорию микрорайона Павлово Поле. Кроме того, пострадали 6 учебных заведений и несколько газопроводов.

Смотрите фотографии Анны Черненко (24 канала) последствий обстрела:

Что известно о пострадавших

Олег Синегубов рассказал, что в результате обстрела с ранениями госпитализированы 2 мужчин – 26 и 38 лет и женщина 46 лет. Все они находились на улице.

"Состояние одного из мужчин стабильно тяжелое, он находится в реанимации. Другие раненые – в состоянии средней тяжести", – добавил Олег Синегубов.

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