Разрушенные дома и погибший ребенок: последствия ударов по Днепропетровщине 24 августа

С начала суток 24 августа в Днепропетровской области 10 раз объявляли воздушную тревогу. российские оккупанты своими ракетами убили 11-летнего мальчика и повредили много инфраструктуры.

путинские солдаты терроризируют Днепропетровскую область. В День Независимости они произвели масштабный ракетный обстрел Синельниковского района.

Актуально россия ударила по железной дороге в Днепре, есть несколько погибших и раненых, – Зеленский в Совбезе

Последствия обстрелов Днепропетровщины за один день

россияне трижды устроили по району. Они попали по частному дому, в результате чего под завалами оказалась женщина и двое детей. К сожалению, мальчик 2011 года рождения погиб. Женщину и еще одного мальчика 2009 года рождения удалось спасти. Также под огонь попали объект гражданской инфраструктуры.

Обстреливали захватчики и Никополь. К счастью, обошлось без пострадавших.

По Криворожскому району оккупанты били из реактивных систем залпового огня "Ураган". Под огонь попала Большая Костромка, расположенная на границе с Херсонщиной. Жилой дом испытал разрушения.



Последствия вражеских обстрелов / Фото Николая Лукашука

Кроме того, россияне бьют по линии разграничения с Херсонщиной. Ситуация там остается напряженной, но контролируемой. Враг пытается сдерживать продвижение наших военных, потому и обстреливает населенные пункты.

оккупанты терроризируют нас, чтобы посеять панику среди людей. Они сознательно, целенаправленно и цинично обстреливают наши общины. До сих пор думают, что способны уничтожить нас. Но 8 лет и 6 месяцев борьбы показали, что это невозможно. Украина и украинцы – несокрушимые,

– подчеркнул председатель облсовета Николай Лукашук.



россияне попали по жилому дому / Фото Николая Лукашука

Удар по железной дороге на Днепропетровщине

Президент Владимир зеленский сообщил, что россияне запустили свои ракеты прямо по пассажирским вагонам, стоящим на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. По состоянию на 20:50 известно о по меньшей мере 15 погибших и 50 раненых. Глава государства отметил, что количество жертв, к сожалению, может увеличиться.

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