Последствия обстрелов в Харькове: жуткие фото

27 февраля 2022 , 08:24
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Источник:

телеграм-канал "Оперативный ВСУ"

В жилом районе Харькова заметили ракеты и снаряды, застрявшие в земле. Город в последние несколько дней находится под плотными обстрелами.

Заметим, что утром 27 февраля в Харькове была замечена техника российских захватчиков.

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Глава Харьковского ОГА Олег Синегубов заявил, что произошел прорыв легкой техники российского врага в Харьков, в том числе и центральную часть города.

Внимание! Не покидайте мест укрытий! Вооруженные силы Украины ликвидируют неприятеля. Гражданское население просим не выходить на улицы города,
– подчеркнул Синегубов.

Последствия обстрелов в Харькове / Фото с телеграм-канала "Оперативный ВСУ"

 

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Автор: Альона Захарова