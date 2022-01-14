Последствия – опаснее, чем в Грузии, – Корниенко о признании Россией боевиков на Донбассе

Александр Корниенко убежден, что для Украины последствия признания Россией боевиков на Донбассе будут опаснее аналогичного сценария в Грузии.

Первый заместитель председателя Верховной Рады объяснил, что это, в частности, из-за открытого присутствия российских войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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Вице-спикер подчеркнул, что Кремль сейчас такие инициативы доверяет не ведущим партиям, а таким как КПРФ.

Коммунистическая партия – якобы оппозиционная, но управляемая, и через нее идут определенные вещи, которые стыдно выносить на рассмотрение власти,

– добавил Александр Корниенко.

Что этому предшествовало: коротко

Коммунисты в государственной думе России выступили с инициативой о признании боевиков на Донбассе.

Секретарь КПРФ Тайсаев заявил, что соответствующий проект закона уже зарегистрировали и планируют в ближайшее время одобрить. По его словам, Кремль хочет легализовать своих наемников на украинской территории так, как это сделал в Грузии – с Южной Осетией и Абхазией.

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