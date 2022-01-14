Перший заступник голови Верховної Ради пояснив, що це, зокрема через відкриту присутність російських військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
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Віцеспікер підкреслив, що Кремль нині такі ініціативи довіряє не провідним партіям, таким як КПРФ.
Комуністична партія – нібито опозиційна, але керована і через неї йдуть певні речі, які соромно виносити на розгляд влади,
– додав Олександр Корнієнко.
Що цьому передувало: коротко
- Комуністи у державній думі Росії виступити з ініціативою про визнання бойовиків на Донбасі.
- Секретар КПРФ Тайсаєв заявив, що відповідний проєкт закону вже зареєстрували та планують найближчим часом схвалити. За його словами, Кремль хоче легалізувати своїх найманців на українській території так, як зробив це у Грузії – з Південною Осетією й Абхазією.