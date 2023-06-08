Об этом 24 Каналу сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, после подрыва Каховской ГЭС питьевой воды хватит лишь до конца года, но только если лето будет не слишком засушливым.

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"Надо уже теперь думать о том, какие современные гидротехнические сооружения можно построить, чтобы поставлять днепровскую воду. Возможно, уже теперь инженеры предложат нам новейшие технологии", – отметил Чубаров.

Какие последствия будет иметь для Крыма подрыв Каховской ГЭС: смотрите видео

В то же время канал – не самое лучшее решение, потому что при транспортировке им теряется около 51% воды. Возможно, более рациональным способом водоснабжения станут трубопроводы.

После оккупации Крым потерял тысячи оросительных земель

Россияне начали уничтожать условия жизни в Крыму с начала оккупации полуострова.

"Если в 2013 году было около 140 тысяч оросительных земель, то уже в 2015-м их стало примерно 12 – 13 тысяч. Аграрии были вынуждены переходить на какие-то новые культуры, они очень многое теряли", – отметил Чубаров.

Обратите внимание! До оккупации Крыма Северо-Крымский канал снабжал 1 миллиард 100 миллионов кубических метров воды. Орошение всех земель происходило благодаря днепровской воде.

Подрыв Каховской ГЭС: последствия для Крыма