Самая критическая ситуация в микрорайоне Корабел: каковы масштабы подтопления в Херсоне

После подрыва оккупантами Каховской ГЭС многие районы Херсонщины, в том числе сам областной центр, затопило водой. Собственно, в облсовете констатировали, что больше всего досталось макрорайону Корабел.

В ночь на вторник, 6 июня, захватчики взорвали дамбу на Каховской гидроэлектростанции. На утро следующего дня до 20% Херсона – подтоплено. Депутат облсовета Сергей Хлань утверждает, что самая критическая ситуация в микрорайоне Корабел. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир телеканала "Киев".

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Какого уровня достигла вода?

Как отметил чиновник, уровень воды в этом микрорайоне составляет около трех метров. Вместе с тем существенно подтоплен поселок Антоновка.

Самая критическая ситуация и наиболее подтопленный микрорайон Корабел. Это остров, как его называют среди людей. Там вода поднялась до трех метров и это самый затопленный район, фактически оказавшийся под водой. Также продолжаются подтопления в районе Ричпорта. Несколько улиц там затоплено,

– сказал Хлань.

Кроме того, с его слов понятно, что в основном Херсон расположен на высших позициях, поэтому весь город не должен уйти под воду.

Хлань рассказывает о ситуации в Херсоне: смотрите видео

Вместе с тем издание "Суспильне" опубликовало видео, на котором видно, как выглядит Корабельная площадь в Херсоне: "Спасатели и волонтеры вывозят людей на лодках", – говорится в источнике.

Что происходит в микрорайоне Корабел: смотрите видео

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