В частности, от этого пострадали независимые медиа. Соответствующую информацию сообщило El Pais со ссылкой на источники в миссии ООН в Украине, передает 24 Канал.

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Какие последствия заморозки помощи от USAID

Как сообщает El Pais, в отдельных случаях, связанных с защитой прав человека, 80% финансирования поступило от USAID. По данным издания, агентства ООН в Украине получили внутреннее сообщение с требованием не подписывать никаких новых документов, которые предусматривают финансирование со стороны США.

Согласно обнародованной информации, миссия ООН в Украине сейчас изучает, какие проекты являются "критически важными" и от которых зависят жизни бенефициаров, чтобы сохранить их, несмотря на проблемы с финансированием. В то же время источники уверяют, что программы, которые связаны с детьми, ограничения не затронут.

Мы были застигнуты врасплох, потому что этого не произошло в 2017 году, во время первого срока Трампа,

– рассказали собеседники издания.

Отмечается, что сотни компаний, которые оказались на грани банкротства из-за войны, получали технологии или линии финансирования, чтобы выжить. Издание пишет, что особенно это касалось важнейшей отрасли в Украине, а именно – сельскохозяйственного сектора.

По данным американского правительства, помощь от USAID в виде удобрений, семян и техники получили 15 тысяч мелких украинских фермеров. Также замораживание помощи остро ощущается в сфере культурного производства и СМИ. В этих секторах более 100 организаций остались без поддержки.

"Особенно серьезными являются дела Bihus.Info и "Слідство.Інфо" – двух СМИ, которые занимаются расследованием коррупции и в последние годы проявили себя как такие, имеющие решающее значение для контроля за властью. Оба цифровые медиа финансировались со стороны США на более чем 80%", – добавляют там.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что отныне он исполняет обязанности руководителя USAID. По его словам, многие функции USAID, которые будут продолжены, но они должны быть согласованы с американской внешней политикой и национальными интересами.