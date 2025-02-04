Зокрема, від цього постраждали незалежні медіа. Відповідну інформацію повідомило El Pais з посиланням на джерела у місії ООН в Україні, передає 24 Канал.
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Які наслідки заморозки допомоги від USAID
Як повідомляє El Pais, в окремих випадках, пов’язаних із захистом прав людини, 80% фінансування надійшло від USAID. За даними видання, агентства ООН в Україні отримали внутрішнє повідомлення з вимогою не підписувати жодних нових документів, які передбачають фінансування з боку США.
Згідно з оприлюдненою інформацією, місія ООН в Україні наразі вивчає, які проєкти є "критично важливими" і від яких залежать життя бенефіціарів, аби зберегти їх, попри проблеми з фінансуванням. Водночас джерела запевняють, що програми, які пов’язані з дітьми, обмеження не зачеплять.
Ми були захоплені зненацька, тому що цього не сталося у 2017 році, під час першого терміну Трампа,
– розповіли співрозмовники видання.
Зазначається, що сотні компаній, які опинилися на межі банкрутства через війну, отримували технології або лінії фінансування, щоб вижити. Видання пише, що особливо це стосувалося найважливішої галузі в Україні, а саме – сільськогосподарського сектору.
За даними американського уряду, допомогу від USAID у вигляді добрив, насіння і техніки отримали 15 тисяч дрібних українських фермерів. Також заморожування допомоги гостро відчувається у сфері культурного виробництва та ЗМІ. У цих секторах понад 100 організацій залишилися без підтримки.
"Особливо серйозними є справи Bihus.Info і "Слідство.Інфо" – двох ЗМІ, які займаються розслідуванням корупції та останніми роками проявили себе як такі, що мають вирішальне значення для контролю за владою. Обидва цифрові медіа фінансувалися з боку США на більш ніж 80%", – додають там.
Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що відтепер він виконує обов'язки керівника USAID. За його словами, багато функцій USAID, які будуть продовжені, але вони повинні бути узгоджені з американською зовнішньою політикою та національними інтересами.