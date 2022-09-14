"Ой, как хорошо прилетело", – автор комментировал попадание
Автор ролика даже комментировал попадание. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук резко осудил такие действия.
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Какой-то долбоконь, это я мягко говорю, потому что для обращения, снимал прилеты в Кривой Рог. Вроде бы что-то там спрятал. Комментировал, что сейчас прилетит и "ой, как хорошо ударило, вот еще одна". Через несколько минут это видео было в российских пабликах,
– рассказал Братчук.
Он подчеркнул, что за всеми украинскими телеграм-каналами и фейсбук-группами следят российские спецслужбы. Такие видео помогают им корректировать следующие удары по объектам.
Поэтому гораздо лучше публиковать фотографии убитых российских оккупантов и уничтоженной техники.
Показывайте, что делают ВСУ с оккупантами. Пусть россияне это видят во всех пабликах,
– подчеркнул спикер ОВА.
Что известно о ракетных обстрелах Кривого Рога
- По данным ОВА, оккупанты запустили по городу 7 ракет Х-22 из самолетов стратегической авиации. В то же время в Офисе Президента сообщили о 8 смертоносных снарядах.
- Атаковали россияне гидротехнические сооружения.
- Поэтому в нескольких районах города исчезла вода, а в реке Ингулец наоборот резко поднялся уровень воды.
- К счастью, в результате обстрела никто из населения не пострадал.
- Мэр Кривого Рога Александр Вилкув заявил, что ситуация под контролем, а водоснабжение уже возобновлено.
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