"Ой, как хорошо прилетело", – автор комментировал попадание

Автор ролика даже комментировал попадание. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук резко осудил такие действия.

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Какой-то долбоконь, это я мягко говорю, потому что для обращения, снимал прилеты в Кривой Рог. Вроде бы что-то там спрятал. Комментировал, что сейчас прилетит и "ой, как хорошо ударило, вот еще одна". Через несколько минут это видео было в российских пабликах,

– рассказал Братчук.

Он подчеркнул, что за всеми украинскими телеграм-каналами и фейсбук-группами следят российские спецслужбы. Такие видео помогают им корректировать следующие удары по объектам.

Поэтому гораздо лучше публиковать фотографии убитых российских оккупантов и уничтоженной техники.

Показывайте, что делают ВСУ с оккупантами. Пусть россияне это видят во всех пабликах,

– подчеркнул спикер ОВА.

Что известно о ракетных обстрелах Кривого Рога

По данным ОВА, оккупанты запустили по городу 7 ракет Х-22 из самолетов стратегической авиации. В то же время в Офисе Президента сообщили о 8 смертоносных снарядах.

Атаковали россияне гидротехнические сооружения.

Поэтому в нескольких районах города исчезла вода, а в реке Ингулец наоборот резко поднялся уровень воды.

К счастью, в результате обстрела никто из населения не пострадал.

Мэр Кривого Рога Александр Вилкув заявил, что ситуация под контролем, а водоснабжение уже возобновлено.

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