"Ой, як добре прилетіло", – автор коментував влучання
Автор ролика навіть коментував влучання. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук різко засудив такі дії.
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Якийсь довбокінь, це я м'яко кажу, бо для звернення, знімав прильоти до Кривого Рогу. Начебто щось там сховав. Коментував, що зараз прилетить і "ой, як добре вдарило, ось ще одна". За кілька хвилин це відео було в російських пабліках,
– розповів Братчук.
Він наголосив, що за всіма українськими телеграм-каналами та фейсбук-групами слідкують російські спецслужби. Такі відео допомагають їм корегувати наступні удари по об'єктах.
Тому набагато краще публікувати фотографії вбитих російських окупантів і знищеної техніки.
Показуйте, що роблять ЗСУ з окупантами. Хай росіяни це бачать у всіх пабліках,
– підкреслив речник ОВА.
Що відомо про ракетний обстріл Кривого Рогу
- За даними ОВА, окупанти запустили по місту 7 ракет Х-22 з літаків стратегічної авіації. Водночас в Офісі Президента повідомили про 8 смертоносних снарядів.
- Атакували росіяни гідротехнічні споруди.
- Через це у кількох районах міста зникла вода, а в річці Інгулець навпаки різко піднявся рівень води.
- На щастя, внаслідок обстрілу ніхто з населення не постраждав.
- Мер Кривого Рогу Олександр Вілкув заявив, що ситуація під контролем, а водопостачання вже відновили.
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