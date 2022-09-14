"Ой, як добре прилетіло", – автор коментував влучання

Автор ролика навіть коментував влучання. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук різко засудив такі дії.

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Якийсь довбокінь, це я м'яко кажу, бо для звернення, знімав прильоти до Кривого Рогу. Начебто щось там сховав. Коментував, що зараз прилетить і "ой, як добре вдарило, ось ще одна". За кілька хвилин це відео було в російських пабліках,

– розповів Братчук.

Він наголосив, що за всіма українськими телеграм-каналами та фейсбук-групами слідкують російські спецслужби. Такі відео допомагають їм корегувати наступні удари по об'єктах.

Тому набагато краще публікувати фотографії вбитих російських окупантів і знищеної техніки.

Показуйте, що роблять ЗСУ з окупантами. Хай росіяни це бачать у всіх пабліках,

– підкреслив речник ОВА.

Що відомо про ракетний обстріл Кривого Рогу

За даними ОВА, окупанти запустили по місту 7 ракет Х-22 з літаків стратегічної авіації. Водночас в Офісі Президента повідомили про 8 смертоносних снарядів.

Атакували росіяни гідротехнічні споруди.

Через це у кількох районах міста зникла вода, а в річці Інгулець навпаки різко піднявся рівень води.

На щастя, внаслідок обстрілу ніхто з населення не постраждав.

Мер Кривого Рогу Олександр Вілкув заявив, що ситуація під контролем, а водопостачання вже відновили.

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