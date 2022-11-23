Террористический удар по многоэтажке в Вышгороде: жуткие фото последствий
Источник:Алексей Кулеба
Российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажке в Вышгороде – последствия смертельны. Погибли пять человек, 34 – пострадали. Жилой дом получил значительные повреждения, на месте работают спасатели.
Фото последствий ракетных обстрелов террористов опубликовал глава Киевской военной администрации Алексей Кулеба.
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Вышгород. Это последствия русского террора мирного населения. На месте работают спасатели и все необходимые службы,
– написал Алексей Кулеба.
Последствия ракетного удара по высотке в Вышгороде / Фото Алексей Кулеба
Удар был мощный / Фото Алексей Кулеба
На месте прилета работают соответствующие службы / Фото Алексей Кулеба
Киевщина под атакой врага 23 ноября / Фото Алексей Кулеба
Главное о ракетном ударе по Вышгороду
- Под удар россиян попал не только Киев, но Киевская область. Российская ракета попала в многоквартирный жилой дом в Вышгородском районе. На месте происшествия вспыхнул пожар.
- Число жертв и пострадавших в результате атаки возросло. Так, известно о 5 погибших и 34 пострадавших, среди пострадавших 5 детей.