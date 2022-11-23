Террористический удар по многоэтажке в Вышгороде: жуткие фото последствий

23 ноября 2022 , 19:04
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Источник:

Алексей Кулеба

Российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажке в Вышгороде – последствия смертельны. Погибли пять человек, 34 – пострадали. Жилой дом получил значительные повреждения, на месте работают спасатели.

Фото последствий ракетных обстрелов террористов опубликовал глава Киевской военной администрации Алексей Кулеба.

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Вышгород. Это последствия русского террора мирного населения. На месте работают спасатели и все необходимые службы,
– написал Алексей Кулеба.


Последствия ракетного удара по высотке в Вышгороде / Фото Алексей Кулеба


Удар был мощный / Фото Алексей Кулеба


На месте прилета работают соответствующие службы / Фото Алексей Кулеба


Киевщина под атакой врага 23 ноября / Фото Алексей Кулеба

Главное о ракетном ударе по Вышгороду

  • Под удар россиян попал не только Киев, но Киевская область. Российская ракета попала в многоквартирный жилой дом в Вышгородском районе. На месте происшествия вспыхнул пожар.
  • Число жертв и пострадавших в результате атаки возросло. Так, известно о 5 погибших и 34 пострадавших, среди пострадавших 5 детей.

Важно! В Киев сегодня российские войска выпустили 31 ракету – 21 из них удалось сбить силам ПВО.  

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Автор: Анастасія Лукашевська