"Последствия российской агрессии", – Воздушные силы ВСУ о новых взрывах на аэродроме "Энгельс"

Сегодняшние взрывы на российском военном аэродроме "Энгельс" – это последствия террористических действий страны.

Об этом сообщил подполковник Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Непременно, это последствия русской злости. Это очередной "хлопок" – последствия того, что Россия творит на нашей земле. Если россияне думали, что их в тылу война не коснется, то они ошибались. Такие вещи, происходят все чаще, и надеемся, что это Украина только на руку,

– отметил Юрий Игнат.

Повреждена ли российская техника

Относительно того, соответствует ли действительности заявление минобороны России о том, что техника во время атаки не пострадала, Игнат отметил, что предыдущие подобные "чрезвычайные ситуации" приводили к повреждениям самолетов.

Маловероятно, что прошло на этот раз.

"Несколько дней и будем видеть", – добавил военный, заметив, что к тому времени в сети уже появятся спутниковые снимки с аэродрома.

Обратите внимание! Именно с военного аэродрома "Энгельс-2", расположенного недалеко от Саратова, россияне атакуют Киев. Там стоят тяжелые бомбардировщики в большом количестве.

Расстояние между Украиной и Саратовом более 1000 километров.

Главное о взрывах на Энгельсе

Около 1:00 по Киеву в Энгельсе раздался громкий взрыв, в городе объявили воздушную тревогу. Впоследствии стало известно о пожаре на территории аэродрома.

РосСМИ почти сразу сообщили, что в результате взрыва погибли 3 человека, еще 4 были госпитализированы. Однако местные власти бросились успокаивать граждан и не подтверждали взрывы. Говорили, что "все под контролем" и "никакого чрезвычайного происшествия не произошло".

Впоследствии в минобороны России таки подтвердили взрыв на "Энгельсе" и троих погибших российских военных, якобы затронутых обломками сбитого беспилотника.

В то же время, заверили, что техника на аэродроме не пострадала. Что удивительно.

Ведь что-то не очень логично все звучит: обломки убили трех человек, но никак не задеть технику. В сети шутят, что разве что россияне ловили беспилотник руками.

Или взрыв таки был? Да и очевидцы сообщали о выбитых оконных стеклах. Вряд ли сбитые беспилотники падают так громко.

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